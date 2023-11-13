Польский президент поручил Моравецкому сформировать новое правительство

Президент Польши Анджей Дуда выдал Матеушу Моравецкому мандат на формирование правительства. Об этом сообщил местный телевизионный канал Polstat .

Лидер страны заявил, что после тщательного анализа и нескольких консультаций, он решил, что поручит данное задание именно Моравецкому. Слова Дуды передают СМИ.

Президент подчеркнул, что он принял решение о продолжении «доброй традиции», по которой выигравшая партия первой получает возможность формировать правительство.

Тем не менее наблюдатели заявляют, что, вероятнее всего, Моравецкий не станет польским премьером, потому что у него отсутствуют большинство в сейме и партнер по коалиции.

Накануне поступала информация о том, что премьер Польши Моравецкий и кабинет министров подал в отставку после выборов.