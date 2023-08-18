Польский публицист назвал идиотизмом заявления местных властей о России

Польский журналист Лукаш Важеха назвал идиотизмом заявления местных властей о том, что российская СВО на Украине сравнима с оккупацией Польши со стороны нацистской Германии во времена Второй мировой войны. Соответствующее заявление публицист сделал в своих социальных сетях .

В посте Важеха отметил, что подобные сравнения наносят ущерб историческому нарративу и государственным интересам Польши. Журналист сообщил о том, что подобные сравнения не впервые звучат из уст польских политиков и заявил, что такие политики являются «безмозглыми идиотами», которые даже не понимают, какие вещи делают достоянием исторического нарратива своего государства.

В последний раз подобное заявление сделал заместитель главы МИД Польши Аркадиуш Муларчик. Во время своей речи о необходимости принуждения ФРГ к выплате репараций, он заявил, что подобным образом можно было бы доказать, что между действиями РФ на Украине и Германии в Польше – «нет разницы».