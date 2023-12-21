Польский телеканал перестал работать из-за споров правительства и оппозиции за контролем над ним

TVP.info является государственным каналом, и он не работает уже вторые сутки.

Вчера, 20 декабря, состоялось увольнение глав Польского телевидения, Польского радио и Польского информационного агентства. Вдобавок ко всему, были полностью расформированы наблюдательные советы за этими организациями. Такое решение было вынесено министерством культуры и национального наследия. Глава этого ведомства назначил своим указом новые наблюдательные советы, которым теперь придется определиться с составом правления этих СМИ.

Об этом рассказали РИА Новости. На данный момент вместо новостного канала ведется трансляция телеканала tvp1, на котором показывают в основном художественные фильмы. Данные действия организованы правительством якобы для восстановления объективности и беспристрастности СМИ. Часть депутатов оппозиционной теперь к власти партии отправились в офис телеканала, чтобы выразить свой протест против решения правительства.