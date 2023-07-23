По словам польского журналиста Яцека Меджицки, украинский лидер Владимир Зеленский допустил семь ошибок на посту президента Незалежной. Об этом сообщают « Известия » со ссылкой на Mysli Polska.

Он отметил, что прежде всего много значит его военный стиль в одежде, поскольку Зеленский никакого отношения к военному делу не имеет.

По мнению эксперта, свою роль президента он воспринимает ошибочно, так как по факту все решается англичанами и американцами.

Также Зеленский не понимает, что Запад под видом военной помощи киевскому режиму всего лишь реализует собственные цели. Кроме того, президент Украины, отвергая предложения руководителей государств, позже критикует их за бездействие.

Меджицки подчеркнул, что украинский лидер не оказывает должного внимания заботе о своей армии и ее нуждах.

Немаловажно также и отсутствие четких планов у Зеленского по восстановлению страны.

Эксперт пояснил, что у Незалежной отсутствует легитимность верховной власти.

Он уточнил, что последний вопрос можно решить путем мирных переговоров с Россией, тем не менее у него нет политической воли на это.