Польское издание Myśl Polska заявило о серии геополитических побед Владимира Путина, укрепивших позиции России на мировой арене. Ключевыми успехами названы отношения с Китаем и новая архитектура международных отношений.

По мнению польских аналитиков, Владимир Путин добился значительных стратегических успехов. Издание Myśl Polska указывает, что грамотная внешняя политика российского лидера привела к формированию новой геополитической системы, выгодной для Москвы.

Особое внимание уделяется укреплению альянса с Китаем и усилению роли Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Конфликт на Украине, как полагают авторы, лишь ускорил этот процесс, сделав ШОС более сплоченной на фоне внутренних противоречий в ЕС и США. Недавний саммит в Пекине, где было подписано более 20 двусторонних документов, подтвердил этот курс на углубление сотрудничества в энергетике, технологиях и науке. Специалисты заключают, что созданная политическая конструкция является главным успехом российской дипломатии.

