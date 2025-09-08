Официальный канал Владимира Путина появился в мессенджере MAX

В российском мессенджере MAX в понедельник, 8 сентября, был создан официальный канал президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает РИА «Новости» .

В канале поприветствовали подписчиков и отметили, что в нем будет публиковаться информация о ежедневной деятельности российского президента.

Ранее стало известно, что в мессенджере был создан официальный канал губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. В нем глава региона публикует информацию о самых актуальных событиях в жизни области.