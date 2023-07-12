Издание Myśl Polska сообщило о набирающей обороты истерии среди поляков из-за боязни шпионажа со стороны РФ. Автор статьи отмечает, что Агентство внутренней безопасности страны действует сюрреалистично на фоне этих опасений, но последствия подобного являются серьезными.

Автор статьи Конрад Рекас заявил, что истерия не является частью предвыборной кампании или способом отвлечь население от отсутствия успехов агентства. Действия властей направлены на освобождение Польши от общеприменимого права.

Как заявил Рекас, формула «неосознанного шпионажа», которую внесли в УК, является актом репрессии против оппозиции. Он напомнил, что недавно произошел ряд задержаний по подозрению в шпионаже для РФ. Обвинения были выдвинуты гражданам, делающим фото ж/д составов и критикующим помощь Украине со стороны государства.

Также был задержан российский хоккеист Максим Сергеев, игравший в составе польского «Заглембе». Сейчас ему грозит наказание до 10 лет лишения свободы.