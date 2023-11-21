Польское Минобороны сообщило о пополнении армии шестью тысячами военных

За последний месяц, численность польской армии была увеличена на 6000 солдат. Соответствующее заявление сделал министр нацобороны Польши Мариуш Блащак в своих социальных сетях, передает издание РИА Новости .

20 октября министр заявлял, что общая численность армии Польши составляет менее 200 тысяч человек. По информации Блащака, армия насчитывала около 187 тысяч солдат.

В посте, опубликованном накануне, он заявил, что численность составляет уже более 190 тысяч профессиональных военных территориальной обороны и добровольной службы. По словам министра, количество польских военных увеличилось на 6000.

Тем не менее он напомнил о том, что польские власти задались целью довести численность своей армии до 300 тысяч военных. Блащак выразил свою уверенность в скором достижении данной цели, заявив, что при достаточной решительности и должном управлении оборонными делами, это удастся воплотить в жизнь.