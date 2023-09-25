Польское правительство заявило, что отлично обойдется без дружбы с Украиной

Оно не собирается во что бы то ни стало выстраивать хорошие отношения с Киевом, поскольку прекрасно проживет и так.

О нынешних отношениях между двумя странами высказался министр канцелярии польского президента Марчин Пшидач. Он указал, что никто не заставляет Украину дружить с Польшей.

«Мы, конечно, справимся, если Украина не хочет и не стремится дружить с Польшей», - сообщил он в интервью на радио RMF FM.

Пшидач напомнил, что это именно Польша входит в НАТО и Евросоюз. У нее, в отличие от Киева, есть прекрасно функционирующее государство. В то же время Украина находится в бедственном положении, и ей надо заботиться о поддержке извне. По его мнению, происходящее нельзя назвать конфликтом, это слишком громкое название, хотя это и играет на руку России.