Пользователи социальных сетей подметили странный внешний вид президента Украины Владимира Зеленского в комментариях под опубликованным им видео в преддверии встречи по обсуждению «формулы мира Зеленского» на Мальте.

Большое количество пользователей называет странным внешний вид украинского лидера. Кто-то подметил, что Зеленский просто выглядит так, как будто он находится под воздействием наркотических веществ. Другие заявляют, что зависимость от тяжелых веществ президента делает его внешний вид «отвратительным».

Другая часть комментариев была адресована заявлению Зеленского о победе над Россией. Пользователи считают, что оно не имело смысла. Пользователи Сети посоветовали Зеленскому «сесть в вертолет и бежать на виллу в Швейцарии, купленную за кровь» украинского народа.