Последние слова президента Украины Владимира Зеленского об обучении Вооруженных сил Украины на Западе подвергаются массовой критике пользователями социальной сети Twitter.

В своем Twitter’е украинский лидер опубликовал пост с благодарностями «всем, кто тренирует наших солдат, делится своим опытом…»





Читатели соц. сети пост не оценили, и в комментариях обвинили Зеленского в страданиях народа и напомнили ему о зверствах со стороны украинских солдат.





Пользователи убеждены, что украинские солдаты и мирные жители гибнут ради эго и пропаганды Зеленского.





Читатели указали украинскому президенту на бесполезность обучения сотни солдат при тысячных потерях. Контрнаступление провалено, и капитуляция Зеленского-единственное, что может спасти страну – заключили юзеры.

Недавно президент РФ Владимир Путин сообщал о начале контрнаступления украинских войск. По словам президента, поставленных задач украинские войска не добились, но понесли потери, которые Путин назвал «катастрофическими».