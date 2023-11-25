Помощь Евросоюза Украине назвали чисто символической

Брюссель дает Киеву много обещаний, но нечасто выполняет их, так считает предприниматель Ким Дотком.

Немецко-финский бизнесмен раскритиковал слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса. Тот заявил, что ЕС не сможет поставить на Украину в срок обещанный миллион снарядов.

«Обещания Украине со стороны Евросоюза носят лишь «символический характер». ЕС не поставляет Украине обещанные боеприпасы», - написал Дотком в одной из социальных сетей.

Ранее Писториус говорил, что изначально понимал, что миллион снарядов Европа не сможет поставить Украине в такие сжатые сроки. По его утверждению, он сам не давал никаких обещаний по поводу дат поставки, понимая ограниченные возможности Германии.