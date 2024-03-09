Помощник Гутерреша заявил о тревоге из-за выборов в новых регионах РФ

Предстоящие выборы в новых регионах РФ «вызывают глубокую тревогу» в ООН, несмотря на то, что данные субъекты стали российскими в результате референдумов, что соответствует международному праву. Соответствующее заявление сделал помощник генерального секретаря ООН Халеда Хиари, его слова передает информационное агентство РИА Новости .

По словам Хиари, информация о том, что российские президентские выборы в марте будут проходить, в том числе и в новых регионах, вызывают глубокую тревогу в организации. По словам помощника, данные территории являются украинскими, но выбирать в них будут президента России.

Референдумы о вхождении новых регионов в состав РФ прошли в 2022-м году. 5 октября 2022 года президентом РФ Владимиром Путиным были подписаны федеральные законы, ратифицирующие вхождение регионов в РФ.