По словам помощника главы государства Юрия Ушакова, предложения Москвы по урегулированию конфликта в Незалежной будут рассмотрены в ближайшее время. Об этом сообщает Life.ru .

Он уточнил, что новые условия для мира ранее озвучил президент РФ Владимир Путин, и выразил надежду, что они будут рассмотрены в ближайшее время.

Напомним, что сегодня российский лидер в рамках своего выступления во внешнеполитическом ведомстве озвучил условия для мирных переговоров с Киевом. Для этого киевский режим должен вывести войска с территорий новых регионов РФ, а также отказаться от вступления в Североатлантический альянс. Он подчеркнул, что после официального отказа Киева от вступления в военный блок и вывода украинских войск огонь будет прекращен незамедлительно.