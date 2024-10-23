BBC: Зеленский поручил кабмину разработать новый план для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабмину разработать новый план, направленный на внутренние решения в разных сферах, а также на помощь государству в условиях продолжающегося конфликта. Об этом сообщила украинская служба BBC.

Отмечается, что правительство Украины должно продумать новый план до конца 2024 года. Особое внимание в нем должно быть уделено решениям внутри страны, которые Украины должна принимать самостоятельно.

По информации источника, новый план будет отличаться от предыдущих стратегий тем, что за его основу не будет взята поддержка западных партнеров. Основные аспекты будут посвящены решению задач в военно-промышленном комплексе, обороне, социальной политике и экономике Украины.

16 октября Владимир Зеленский представил в Верховной Раде «план победы». Украинский лидер давно анонсировал этот документ, призывая западные страны «присоединиться» к нему. Так, в «плане победы» содержатся пункты, которые, по мнению Зеленского, помогут одержать победу над РФ.

Один из пунктов касается немедленного принятия Украины в НАТО. Другой пункт фокусируется на обороне и предлагает перевод боевых действий на территорию РФ.

Ранее Министерство иностранных дел (МИД) РФ предостерегло дружественные страны от поддержки украинской «формулы мира».