Помощник Столтенберга признал, что оказывать помощь Украине стало сложнее

Дэвид ван Вил, помощник генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, признал, что оказывать помощь Украине становится все сложнее. Об этом он заявил в интервью японскому изданию « Асахи ».

Вил отметил, что, несмотря на это, прекращать поддержку Киева нельзя.

«Украина сражается за свободу своей страны, но одновременно и за нас. Если наступит усталость от помощи, это будет ударом по международной безопасности… Чем дольше длится война, тем сложнее оказывать помощь, но для воюющих украинцев ситуация гораздо более тяжелая, чем для нас, помогающих только оружием и деньгами», – сказал Вил.

Специальная военная операция продолжается с 24 февраля 2022 года на Украине. Объявляя о ее начале, президент РФ Владимир Путин к главным ее целям отнес демилитаризацию, денацификацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, территории которых впоследствии стали частью России.

В последнее время после обострения ситуации на Ближнем Востоке между ХАМАС и Израилем в секторе Газа западные СМИ начали отмечать, что внимание Запада перефокусировалось с Украины на Израиль. Несмотря на это, президент Соединенных Штатов Джо Байден заявлял, что Вашингтон не откажется от поддержки Украины.

Кроме того, из-за неудач на линии фронта на Украине зреет военный переворот. Эксперты уверены, что Владимира Зеленского на Западе уже списали со счетов. Кто же станет новым президентом Украины? Разбиралось «Подмосковье сегодня».