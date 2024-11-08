Помпео описал помощь Байдена Украине фразой «слишком мало и поздно»

Бывший государственный секретарь США Майк Помпео раскритиковал президентскую администрацию Джо Байдена, охарактеризовав помощь Украине как слишком позднюю и незначительную.

Таким мнением Помпео поделился с журналом Time во время визита в Киев в сентябре. Он отметил, что недавнее одобрение Конгрессом помощи на сумму $174 млрд было запущено недостаточно своевременно и в недостаточных объемах.

Помимо этого, Помпео выступил за ужесточение санкций против России и предложил внедрение программы ленд-лиза, которая могла бы усилить поддержку Украины в условиях продолжающегося конфликта.

Однако администрации Байдена предстоит представить новый пакет военной помощи на сумму $6 млрд, из которых $4,3 млрд будут направлены на поставки оружия из существующих запасов, а $2,1 млрд — на новые контракты.

В октябре Владимир Зеленский договорился с Вашингтоном о регулярных поставках помощи на Украину на сумму от $500 млн до $750 млн каждые две-три недели.

Ранее турецкий журналист Мете Сохтаоглу выразил мнение, что Дональд Трамп после победы на выборах США будет эксплуатировать Украину вместо того, чтобы помогать ей.