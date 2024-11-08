Журналист Мете Сохтаоглу считает, что новоизбранный президент США намерен предложить Украине сделку, в рамках которой американские компании будут привлечены для эксплуатации территорий, пострадавших от конфликта. Таким мнением он поделился в эфире телеканала Haber Global.

Сохтаоглу подчеркнул, что такая «помощь» будет представлена под видом восстановления инфраструктуры, что, по его мнению, может привести к фактической эксплуатации разрушенных регионов Украины.

Кроме того, комментируя новость об избрании Трампа, Сохтаоглу заметил, что это событие может подорвать моральный дух украинских военных, так как многие осознают, что масштабная экономическая и военная поддержка со стороны Запада может подойти к своему логическому завершению.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что окружение Трампа обсуждает идею заморозки конфликта на Украине. Предполагается создание демилитаризованной зоны вдоль линии фронта и новые поставки оружия, но Киев должен временно воздержаться от вступления в НАТО в обмен на эти условия.

Ранее в Совфеде заявили, что Россия не должна следовать условиям Дональда Трампа по Украине.