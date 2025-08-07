Поняли наконец? Секрет новых заявлений Рубио о России: что изменилось в позиции США

Вашингтон стал лучше понимать условия Москвы по завершению конфликта на Украине. Такое заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио.

Вместе с тем, добавил он, глава Белого дома Дональд Трамп в ближайшее время будет принимать решение по новым санкциям против России.

По данным Fox News, президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с американским спецпосланником Стивом Уиткоффом выразил желание встретиться с Трампом.

Ранее сообщалось о том, что Дональд Трамп заявил о решении разместить две ядерные подводные лодки в ответ на «крайне провокационные» заявления зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева.