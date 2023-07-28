Попавшие под обстрел военкоры обвинили ВСУ в намеренном ударе по журналистам

Попавшие под обстрел военные корреспонденты «РИА Новостей» и «Известий» заявили, что украинские боевики намеренно направили удар на них. Слова корреспондентов передает телеканал «Звезда» .

Журналисты сообщили, что всего по ним было нанесено 3 удара. Дмитрий Шиков также рассказал, что корректировщик ВСУ следил за их группой с помощью БПЛА. По заявлению Шикова, он наблюдал за ними, и указал «добивать» журналистов, как только увидел, что они начали помогать раненому коллеге.

Константин Михальчевский заявил, что видел, как снаряд ВСУ раскрылся и «поражающие элементы начали стелиться» по широкой площади. На телеканале пояснили, что описанное военкором напоминает принцип действия кассетных боеприпасов.

Накануне президент РФ Путин указал наградить орденами Мужества журналистов, оказавшихся под огнем. Помимо трех военкоров, посмертно награды был удостоен журналист «РИА Новости» Ростислав Журавлев. О его смерти стало известно неделю назад, 22 июля.