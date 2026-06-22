«Поплачь еще» и «иди домой»: в Европарламенте разгорелся скандал из-за расистских высказываний в адрес депутата

Глава фракции Renew Europe Валери Айе потребовала наказать двух депутатов правоконсервативной группы Европейских консерваторов и реформаторов (ECR) за расистские комментарии в адрес шведского депутата иракского происхождения Абир Аль-Сахлани. Как сообщает Politico , скандал произошел после дебатов по законопроекту об ужесточении правил депортации мигрантов.

Аль-Сахлани заявила, что «никогда не чувствовала себя в такой опасности» в Европарламенте. Ее комментарий опубликовал финский депутат от ECR Себастьян Тюнккюнен с подписью «поплачь еще», а датский депутат Кристоффер Сторм посоветовал ей «вернуться домой». Аль-Сахлани назвала последнее заявление проявлением расовой дискриминации.

В письме к председателю ЕП Роберте Метсоле Айе выразила обеспокоенность тем, что безнаказанность может укорениться, если подобное поведение останется без реакции. Она намекнула, что ее фракция может подать в суд, если не будут предприняты меры.

Сторм отверг обвинения, заявив, что не потерпит, чтобы его называли расистом, и назвал заявления коллег клеветническими. По его словам, фраза «иди домой» означала, что если демократическое решение так расстроило Аль-Сахлани, ей было бы лучше покинуть зал и подумать, а не обвинять политических оппонентов в создании опасности.