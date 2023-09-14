Сара Эштон-Чирилло – американский трансгендер, которая сейчас представляет силы обороны Киева. Вчера она опубликовала странное видео, где сообщила об угрозе одному из российских журналистов, отдельно отметив, что он «заплатит сполна» на следующей неделе. Никаких имен не называлось. Финишировала Сара Эштон-Чирилло тем, что украинские спецслужбы выследят всех российских «пропагандистов».

Вадим Первых отметил, что такое заявление не иначе как попрание свободы слова. По словам председателя СЖР в Крыму, этот персонаж для него не является ни им, ни ей, а именно – оно, что, собственно, олицетворяет украинскую власть. Первых напомнил, что ни одно уважающее себя государство не позволит напрямую угрожать журналистам.