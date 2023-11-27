«Некого ставить в строй»: военный эксперт считает, что Украина потеряет другие свои территории

Глава Совета по международным отношениям США Ричард Хаас заявил, что Украине придется смириться с потерей территорий. По его словам, главное сейчас — не лишиться того, что осталось.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал, способен ли киевский режим удержать остальные регионы. По его мнению, даже уйдя в глухую оборону, ВСУ не помешают России освободить от нацизма и другие земли.

«Я думаю, им ничего уже не поможет. Только полная капитуляция на условиях России — она может прекратить СВО. Чтобы упоминание Бандеры наказывалось, чтобы за нацистские лозунги привлекали к ответственности. Когда так будет, Украине не придется обороняться», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Мощность современных средств поражения такова, добавил собеседник, что военные могут разрушить любую точку земного шара, а потом прийти на развалины и занять их. Но с Украиной так никто не поступает. Разрушать ее, как Израиль Газу, пока не имеет смысла.

«Если даже Украина перейдет в глухую оборону, у нее не хватит сил и средств для остановки наших войск. Экономики нет, Запад сворачивает финансовую помощь, а самый большой дефицит — это украинцы. Некого ставить в строй. Сейчас пытаются использовать 17-летних детей и 70-летних стариков, а также женщин репродуктивного возраста. Это просто уничтожение нации, но в обороне такие решения не помогут», — заключил эксперт.

Ранее мы сообщали, сколько на самом деле солдат ВСУ погибло за время СВО.