Попытка «поджечь» Крым изнутри: выяснилось, чем опасен возможный новый министр обороны Украины

Новым министром обороны Украины вместо Алексея Резникова может стать глава Фонда госимущества Рустем Умеров, сообщил депутат Рады Ярослав Железняк. О том, как перестановки в правящей верхушке противника скажутся на ходе СВО, рассказал политолог и гендиректор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

Высокий градус конфликтности в истеблишменте присущ любому олигархическому режиму, и киевский режим — не исключение, подчеркнул эксперт. Слухи же о замене действующего министра обороны Резникова на владельца инвестиционного бизнеса и депутата от партии «Голос» Умерова лишь подтверждают эту закономерность.

«Стоящие за «Голосом» украинский миллиардер Виктор Пинчук и связанный с Джорджем Соросом инвестор Томаш Фиала пытаются укрепить свои позиции во властных структурах. Умеров так же, как и партийный лидер «Голоса», солист рок-группы «Океан Эльзы» Станислав Вакарчук — фронтмены этой олигархической команды. Напомню, «Голос» — праволиберальная националистическая партия, ориентированная на молодых избирателей, преимущественно из западных областей Украины», — пояснил эксперт.

По словам политолога, ждать мирных инициатив от таких людей не стоит, как и влияния на состояние фронта. Разумеется, России было бы выгодно, чтобы новый министр обороны Украины провалил свои задачи. Однако он будет выполнять работу только в качестве публичной фигуры.

«Полководческих талантов от Умерова не потребуется. К тому же, управление войсками на всех уровнях –— от стратегического до тактического — там осуществляют генералы и офицеры НАТО. Военно-политические решения, которые находятся в зоне ответственности министра обороны Украины, принимаются в Лондоне и Вашингтоне. Для Умерова назначение на министерский пост может стать лишь ступенью в карьере менеджера. Ни о какой его самостоятельности не может быть и речи», — выразил мнение собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Несмотря на то, что оказать серьезное влияние на фронтовую ситуацию Умеров не сможет, опасность для РФ он все-таки представляет, считает Сипров. Проблема заключается в его связях в кругах крымско-татарских националистов.

«Его назначение может способствовать росту сепаратистских и антироссийских настроений в среде крымских татар. Попытка в очередной раз разыграть эту карту и «поджечь» Крым изнутри сочетается с планами Киева по захвату полуострова», — предупредил эксперт.

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