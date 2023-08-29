«Их судьба может быть очень печальной»: военный эксперт рассказал, почему украинцы замерзнут этой зимой

Из-за рекордного потребления электричества «Укрэнерго» пришлось прибегнуть к аварийной помощи от польских и румынских энергосистем, о чем сообщили представители компании в соцсетях. Какие выводы и прогнозы можно сделать по этой ситуации, рассказал военный эксперт Борис Джерелиевский.

«Последствия тех ударов, которые были нанесены по их инфраструктуре в прошлом, не ликвидированы. Есть технические вопросы: западное оборудование для украинских ТЭС не подходит, а советского или российского им просто негде взять. Самое печальное для Украины — то, что все выделенные на восстановление поврежденных энергообъектов средства были разворованы. В «Зе-команде» рассудили, что смысла тратить деньги нет, так как новое оборудование уничтожат, и просто-напросто присвоили деньги себе», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

С наступлением тепла электричества стали меньше тратить на обогрев домов, а с разрушением промышленности еще и на эту отрасль стало уходить другое количество ресурсов. Излишки даже экспортировались. Однако теперь приближаются осень и зима, и старые проблемы снова выходят на поверхность. Потребление растет, а возможности остаются минимальными.

«Уже сейчас украинцев призывают запасаться печками и генераторами, искать самим возможность обогреваться. В зависимости от того, насколько суровыми будут холода, их судьба может быть очень печальной», — отметил Джерелиевский.

При всем вышесказанном эксперт подчеркнул, что нужно помнить и о возможности повторных ударов по энергосистеме противника. В таком случае она уже не выдержит навалившихся на нее нагрузок.

«Если в этом будет необходимость, удары будут нанесены. Замораживать украинское население — перед нами такой задачи не стоит, но есть еще транспортные пути. Нужно не дать возможность подвоза боеприпасов и подкреплений. Основная масса железнодорожных двигателей у них работает на электричестве. Кроме того, уничтожение энергосистемы ограничивает возможности использования ПВО», — признал собеседник.

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