8 июня совет Ордена Белого орла рассмотрит вопрос о лишении президента Украины Владимира Зеленского награды из-за его участия в героизации деятелей Организации украинских националистов* (ОУН*), которых в Польше считают преступниками, сообщил польский лидер Кароль Навроцкий. Политолог, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» объяснил, почему, несмотря на историческую травму Волынской резни, Варшава не перестанет поддерживать Киев, и какие у Польши долгосрочные планы на западноукраинские земли.

Поляки потерпят, чтобы потом отомстить

Владимир Рогов заявил, что лишение Зеленского ордена не приведет к разрыву отношений между Польшей и Украиной.

«Надо понимать, что Зеленский интересен Польше с точки зрения разгона русофобии и выкачки трудовых ресурсов. В среднесрочной перспективе в польской элите сильны настроения о необходимости вернуть под свой контроль территории Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской областей. Имперская политика Польши продолжается», — пояснил эксперт.

Он добавил, что польские власти воспринимают представителей киевского режима как «холопов», действия которых не должны выходить за границы дозволенного.

«Восхваление военных преступников, которые по этническому признаку убивали поляков, — это как раз выход за эти границы. Поэтому поляки инициировали процедуру лишения награды», — сказал Рогов.

Отвечая на вопрос, может ли Варшава потребовать от Киева официально осудить лидеров ОУН* в обмен на продолжение поддержки, эксперт был категоричен.

«Нет, такого не произойдет. У польских властей русофобия сильнее, чем неприязнь к убийцам их предков. Если надо навредить России, то можно и потерпеть. Потерпят. Потом, конечно, они отомстят и накажут, но это будет уже потом», — заявил Рогов.

Польша уже готовится к возвращению Восточных Кресов

Эксперт напомнил, что Польша на законодательном уровне уже предоставила себе массу льгот для ведения бизнеса на постсоветском пространстве, покупки активов и присутствия на Украине.

«Все, что отрывает южнорусские земли от России, — это шаги для того, чтобы Польша могла взять под контроль эти территории. И в учебниках, и в наружной рекламе, и в заявлениях польских чиновников это проявляется. Так что отношения между странами не разорвутся, а русофобия останется главным связующим звеном», — резюмировал политолог.

*Организация запрещена в России.