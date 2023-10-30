Попытки Байдена объяснить американцам важность помощи Украине назвали провальными

Обычного избирателя мало волнует судьба стран Восточной Европы. А все заявления американского президента по этому поводу не выглядят убедительными.

У издания Foreign Policy вышла статья, авторы которой заявили, что нынешний глава Белого дома так и не удосужился объяснить простым американцам, зачем им помогать украинцам.

«Он ни разу не потрудился объяснить, почему среднестатистического американца должна волновать Газа или Украина», - указали они в тексте.

Обычного жителя Америки крайне мало волнует как Украина, так и все страны Восточной Европы. Эта тема актуальна только для демократов, но даже они начинают уставать от данной темы. Тем более, что сейчас разразился кризис на Ближнем Востоке, и это дробит внимание Демократической партии.