Попытки США подорвать конституционный строй в РФ обречены на провал, заявил посол России

«Желчная реакция» нынешней американской администрации и западных СМИ на воскресные события в Махачкале – не более, чем очередная попытка Вашингтона расшатать этноконфессиональное единство РФ, заявил российский посол Анатолий Антонов.

Напомним, в воскресенье, 29 октября, в махачкалинский аэропорт проникла толпа мужчин после извещения о том, что туда прибывает авиарейс из Израиля. Митингующие заблокировали терминал. На место были вызваны подразделения спецназа.

По словам Антонова, в Белом доме не скрывают своего разочарования, что российские силы правопорядка сумели четко и слажено нейтрализовать любые попытки дестабилизировать из-за границы российское общество.

«Вашингтону пора зарубить на носу: любые потуги, направленные на подрыв конституционного строя в нашей стране, а также межнационального и межрелигиозного согласия, обречены на провал», - цитирует Антонова РИА Новости.

Глава российской дипмиссии в Вашингтоне настоятельно посоветовал «американским псевдостратегам» озаботиться безопасностью рядовых граждан США, страдающих не один год от эпидемии вооруженного насилия на почве расовой ненависти. А не заниматься разжиганием конфликтов по всей планете.

Ранее сообщалось, что в результате захвата махачкалинского аэропорта пострадали не менее 20 человек. По факту произошедшего МВД возбудило уголовное дело о массовых беспорядках. Через некоторое время силами правопорядка были установлены порядка 150 активных участников, 83 из них задержаны.