На встрече с президентом США Джо Байденом глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что зимой ВСУ продолжат наступление и смогут отбить у ВС РФ три населенных пункта. Первый из них — Артемовск, а названия двух других пока не разглашаются.

Военный эксперт Василий Дандыкин выразил мнение, что высказывание Зеленского — не более чем попытки оправдаться перед хозяином, объяснить необходимость поставок новой техники и оружия.

«Это очередной блеф, бравада Зеленского. Такие заявления рассчитаны на тех, кто дает ему деньги, но реальной почвы под ними нет. Может быть, эти речи еще действуют и на население, которое пока живет в сказках, придуманных киевским режимом», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Если же все-таки воспринимать обещания украинского лидера, как нечто серьезное, то направления вероятных ударов ничуть не секретны. Речь идет о местах, где ВСУ потерпели сокрушительные поражения, а теперь хотят реабилитироваться.

«У них есть мечта взять Токмак на запорожском направлении, Мариуполь. Также речь может идти о Соледаре, который как раз находится недалеко от Артемовска», — сообщил эксперт.

В то же время Дандыкин подчеркнул, что никаких реальных шансов оккупировать хотя бы один город, не говоря уже о трех, у Киева попросту нет. Даже сейчас дела ВСУ складываются крайне плачевно, а через несколько месяцев все будет еще хуже.

«До зимы еще нужно дожить, но пока ситуация складывается не в их сторону. Но, как уже заявлял Владимир Путин, контрнаступление Украины уже провалено. Утрачены наиболее профессиональные соединения, большое количество техники. Срочные же поставки «Абрамсов» и F-16 уже навряд ли помогут. Все, на что они способны, это бить беспилотниками и крылатыми ракетами по дальним тылам, социальным объектам, мирным жителям», — подвел итог собеседник.

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