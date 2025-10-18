«Пора заключать сделку»: Трамп призвал Зеленского к мирному урегулированию

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ходе общения с Владимиром Зеленским настоятельно рекомендовал киевскому лидеру работать над завершением конфликта.

По словам политика, аналогичный призыв он адресовал и Владимиру Путину.

«Я сказал ему так же, как настоятельно посоветовал и президенту Путину, что настало время прекратить убийства и заключить сделку!» — написал он на своей странице в соцсети Truth Social.

Трамп также высказал мнение, что в случае достижения соглашения каждая из сторон конфликта сможет заявить о своей победе, а окончательные оценки оставит на суд истории. Кроме того, экс-президент уточнил, что его возможная встреча с главой российского государства будет сугубо двусторонней.

