Тема кассетных боеприпасов, в том числе поставляемых Киеву из США, до сих пор будоражит умы многих граждан. Некоторые считают, что такое оружие несет угрозу ВС РФ, другие — что России нужно самой применять его и как можно больше.

Военный эксперт Борис Джерелиевский рассказал, чем эти вооружения отличаются от остальных, а также в чем заключается их опасность.

Сотни ракет в одной

«Принцип кассетных боеприпасов заключается в наличии суббоеприпасов — в одном снаряде содержатся маленькие «бомбочки», которые тоже отдельно взрываются, поражая большое пространство. Они рассчитаны на борьбу с живой силой противника, находящейся вне фортификационных сооружений», — объяснил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Опасность, по мнению эксперта, заключается и в том, что некоторые из разбрасываемых суббоеприпасов не взрываются. Они остаются лежать в земле, как мины, едва ли не десятилетиями. Потом на них натыкаются мирные жители, что приводит к трагедиям.

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Как используются на Украине

Киев активно применяет вооружения упомянутого типа, направляя их не только на противника, но и на мирных граждан, в том числе собственных.

«ВСУ применяли кассетные боеприпасы еще до американских поставок. Удар по вокзалу Краматорска весной 2022 года как раз был нанесен ракетой «Точка-У» с кассетной боевой частью. Такое количество жертв как раз обусловлено широким радиусом поражения», — напомнил собеседник.

Ранее стало известно, как британские эксперты помогут ВСУ устраивать зверства.