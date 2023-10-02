«Всегда были скользкими»: как британские эксперты помогут ВСУ устраивать зверства

На фоне заявлений Великобритании об отправке военных на Украину остался открытым один вопрос. Касается он того, чем именно займутся англичане, и к чему это приведет.

Политолог, социолог и журналист Михаэлис Галицкий рассказал нам, будут ли британские эксперты напрямую вовлечены в диверсионные операции Киева. По его мнению, такая вероятность есть. Опыт же провокаций позволит военным тем или иным образом навредить ВС РФ или мирным жителям России.

«Британия всю свою историю участвует в таких операциях и не только по отношению к России. Она и сейчас участвует. Англичане всегда были скользкими и лицемерными — это пора уже запомнить, как таблицу умножения. Для России же участие их экспертов опасно тем, что их Ми-6 как раз и занимается терактами и разведкой», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Если же рассматривать вариант исключительно обучения солдат ВСУ, приезжим инструкторам стоит опасаться. Они превратятся в цель номер 1 для России.

«Их инструкторов уже много погибло и без того, просто об этом не говорят. Но даже если и прилетит российская ракета по территории альянса, я не думаю, что будет прямое столкновение — ядерной войны никто не хочет», — подчеркнул политолог.

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