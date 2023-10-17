Поражение украинских ВС приведет к развалу режима президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующее заявление сделал полковник ВС Австрии Маркус Райснер в беседе с немецким изданием Welt .

Эксперт вспомнил речь российского президента Владимира Путина, произнесенную им накануне в Сочи. Как отметил Райснер, из нее стало понятно, что намерения российской стороны в отношении Украины остаются прежними. По словам военного, у России есть потенциал и ресурсы для того, чтобы нанести поражение украинским ВС.

Полковник также выразил мнение, что победа российских ВС над украинскими спровоцирует «распад режима Зеленского».

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ провалено. По словам российского лидера, РФ спокойно идет к достижению целей, поставленных перед СВО. Путин уверил, что их удастся достичь.