Порядка 260 автомобилей со стороны Керчи ждут проезда по Крымскому мосту

Около 260 автомобилей со стороны Крыма ждут проезда по Крымскому мосту, сообщили очевидцы в социальных сетях. По мнению водителей, время ожидания может составить больше часа. Отмечается, что со стороны Кубани очереди нет.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил во время совещания с президентом России Владимиром Путиным, что на Крымском мосту может возникнуть «обратная» пробка в сторону Краснодарского края.

С начала июля россияне столкнулись с большими автомобильными очередями при въезде на полуостров по Крымскому мосту. Как отметил министр транспорта республики Николай Лукашенко, пробка связана с увеличением притока туристов в Крым на машинах и проверкой транспорта.

В понедельник, 3 июля, пробка растянулась до 13 километров. К утру вторника очередь сократилась до 4 километров. Чтобы разгрузить создавшуюся очередь были созданы дополнительные пункты пропуска, а водителям раздавали воду.