Бывший президент Украины Петр Порошенко* заявил, что членство в НАТО остается для страны самым эффективным способом прекратить вооруженный конфликт. Об этом сообщает телеканал MSNBC.

Петр Порошенко, занимавший пост президента Украины с 2014 по 2019 год, в эфире американского телеканала MSNBC подтвердил стратегический курс страны на интеграцию в Североатлантический альянс. По его мнению, отказ от этой цели лишит Киев ключевого инструмента для обеспечения собственной безопасности и деэскалации напряженности на востоке страны.

Экс-президент расценил недавние переговоры на высоком уровне в Анкоридже и Вашингтоне как позитивный сигнал, дающий Украине надежду на укрепление международной поддержки. Порошенко подчеркнул, что дипломатические усилия должны быть напрямую связаны с перспективой получения Киевом Плана действий по членству в НАТО.

Политик уверен, что только гарантии коллективной обороны, предусмотренные пятым пунктом устава альянса, смогут надежно защитить суверенитет и территориальную целостность государства.

