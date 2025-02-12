Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) совершил противоправное действие, введя по распоряжению Владимира Зеленского ограничительные меры в отношении лидера оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко. Об этом сообщил сам пятый президент страны в своем телеграм-канале.

Накануне издание Forbes Ukraine опубликовало информацию о том, что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении санкций в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко. Причины такого решения не были раскрыты.

По словам Петра Порошенко, случившееся не было для него сюрпризом. Он сообщил, что о подготовке этого «провокационного инцидента» было заранее известно.

«У этого преступления есть много соучастников… Но заказчик, исполнитель и подписант один — лично Зеленский», — написал Порошенко.

Бывший глава государства также обвинил Зеленского в коррупции, которая была совершена в военное время, и в попытке переложить на него ответственность за свои промахи.

Ранее сенатор Пушков заявил, что диалог Путина и Трампа войдет в историю.