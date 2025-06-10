Срок следствия по делу фабрики «Рошен» Порошенко в Липецке продлен до 13 сентября

Следственный комитет ведет расследование о мошенничестве налогов на добавленную стоимость в отношении фабрики «Рошен», расположенной в Липецке. Срок следствия продлили еще на три месяца. Об этом сообщило РИА Новости.

Завод, выпускающий конфеты, мармелад и пастилу, попал под следствие еще в 2015 году. Он принадлежит Петру Порошенко*, бывшему президенту Украины. В 2017 году производство было арестовано и законсервировано. Сумма арестованных активов составляет порядка 2 млрд руб. Согласно судебным документам, срок следствия был продлен до 126 месяцев, до 13 сентября 2025 года.

Ранее сообщалось, что Порошенко подал в суд на секретаря совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Литвиненко. Поводом для иска стало незаконное внесение изменений в указ украинского президента Владимира Зеленского о применении санкций в отношении Порошенко, в частности исправления ошибки в идентификационном коде экс-президента. По данным адвоката, члены СНБО не проводили голосование. Действия Литвиненко истец считает неправомерными и единоличными.

*внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.