Западные государства должны предоставить Украине все вооружения, которые ей могут понадобиться. При этом союзники не должны ставить Киеву никаких условий. Та считает украинский экс-президент Петр Порошенко, это заявление он сделал в интервью изданию Figaro.

Бывший глава государства считает, что правительство Зеленского приукрашивает действительность и тем самым дезориентирует собственных граждан. В итоге люди не понимают, зачем нужна новая мобилизация, если, по словам властей, и так все неплохо. Украинцам говорят, что уже летом они смогут пить чай на территории Крыма. Реальность необходимо признать не только жителям Украины, но и за рубежом.

«Европейцы должны дать нам все необходимое вооружение, без каких-либо условий», - заявил Порошенко.

Одной из главных проблем ВСУ бывший национальный лидер считает большой дефицит боеприпасов.

Ранее СМИ обвинили Порошенко в том, что он обогащается на военном конфликте. Он вляпался в очередной скандал после того, как скупил военные облигации, причем не на собственные деньги, а на пожертвования простых людей.