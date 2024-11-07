Порошенко призвал Трампа и Зеленского соблюдать пять «красных линий»

Бывший президент Украины Петр Порошенко опубликовал в своем телеграм-канале пост с обращением к Владимиру Зеленскому и Дональду Трампу.

Порошенко считает, что Украина не должна идти на компромиссы в территориальных вопросах и отменять санкции против РФ.

Также он призвал убедить Трампа в том, что Украина должна вступить в НАТО, иначе, пояснил Порошенко, не будет другого варианта завершения конфликта.

Кроме того, бывший украинский лидер считает, что нужно завершить боевые действия по линии фронта и сохранить государственность оставшейся части Украины в нынешнем виде.

Ранее сообщалось о том, что Экс-президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления на заседании Верховной Рады раскритиковал деятельность руководства своей страны.