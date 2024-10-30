Порошенко позавидовал бюджету России на оборону

Экс-президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления на заседании Верховной Рады раскритиковал деятельность руководства своей страны.

Он упрекнул правительство в том, что расходы на оборону, заложенные в проект бюджета Украины, стремительно сокращаются, а Россия, наоборот, наращивает военно-промышленный комплекс и увеличивает расходы на оборону.

Слова Порошенко передает РИА Новости.

«Какие приоритеты поставлены? Посмотрите бюджет Российской Федерации», — сказал он, отметив, что расходы на оборону в РФ достигли примерно $142 млрд.

Порошенко обвинил украинских чиновников в том, что для них интересы коррупционеров важнее, чем обеспечение безопасности Украины. Он подчеркнул, что оборона должна считаться самым важным аспектом.

Ранее сообщалось о том, что сын экс-президента Украины Януковича Александр получил российское гражданство.