Об этом он заявил в ходе выступления в организации Atlantic Council, сообщает РИА Новости.

Экс-президент Украины Петр Порошенко выступил с критикой в адрес украинских командиров, которые отдают приказы о наступлении, отправляя украинских солдат в «мясной шторм».

Порошенко призвал киевские власти перестать использовать украинцев для «операции мясной шторм», а вместо этого спасать людей.

Также бывший украинский лидер посоветовал киевским чиновникам перестать работать на телевидение.

«Начните работать для спасения солдат», — заключил Порошенко.

Вооруженные силы Украины потеряли 105 тысяч человек – это погибшие и без вести пропавшие бойцы. Такие данные главе киевского режима Владимиру Зеленскому передал Генштаб.

Ранее сообщалось о том, что сын Порошенко объявлен на Украине в розыск из-за неявки по повестке.