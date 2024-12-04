Сын Порошенко объявлен на Украине в розыск из-за неявки по повестке

Сын экс-президента Украины Петра Порошенко Алексей Порошенко находится в розыске. Дело в том, что наследник бывшего украинского лидера не явился в военкомат после получения повестки, передает Страна.ua.

Порошенко-младший должен был явиться в военкомат 4 сентября, потом его вызвали 21 сентября, но мужчина проигнорировал повестки.

По мнению некоторых украинских журналистов, Алексей Порошенко сейчас находится за границей. Одни источники утверждают, что наследник Петра Порошенко живет в Сингапуре, другие говорят, что он обосновался в Лондоне.

Ранее сообщалось о том, что Порошенко назвал «самый дешевый вариант» завершения конфликта на Украине.