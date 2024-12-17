Порошенко заявил о дискредитации методов насильственной мобилизации

По словам экс-украинского лидера, что насильственные подходы к мобилизации уже дискредитированы и не должны применяться в нынешних условиях. Видео, на котором Порошенко высказал свое мнение, опубликовано в его личном телеграм-канале.

«Президент должен взять на семья инициативу, включить туда демобилизацию, <…> запретить наступление и определить позицию, которая изменит мотивацию», — сказал Порошенко, отметив, что на Украине известны много случаев самодовольного оставления части среди украинских военных.

Экс-президент настаивает на необходимости запрета на дальнейшие наступательные операции, чтобы минимизировать потери и улучшить моральный дух армии.

Закон об ужесточении мобилизации уровня мобилизации на Украине начал действовать в мае. Он предполагает, что все граждане, подлежащие призыву, обязаны в течение 60 дней обновить свою информацию в военкомате. Для этого необходимо либо лично посетить военкомат, либо воспользоваться «электронным кабинетом призывника».

Кроме того, военнообязанные должны всегда иметь при себе военный билет и предоставлять его по первому запросу. В новом документе не указаны сроки демобилизации.

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко призвал власти Украины «начать работать для спасения солдат».