Россия передала США дорожную карту по возвращению дипломатических объектов

Россия направила США стратегический план по возвращению конфискованных дипломатических объектов, заявил в первом с момента назначения на эту должность в марте интервью ТАСС посол РФ в США Александр Дарчиев.

Он подчеркнул, что в рамках налаженного механизма регулярных консультаций начался переговорный процесс, которым руководит российская делегация во главе с ним. Переданная дорожная карта включает четкие сроки выполнения и требования обеспечить доступ для инспекции и оценки ущерба.

«Запущен переговорный процесс о возвращении шести фактически конфискованных в 2016–2018 гг. властями США объектов дипломатической недвижимости, принадлежащих Российской Федерации», — отметил Дарчиев.

Напомним, что в 2017 году в рамках антироссийских санкций были закрыты российские дипломатические представительства в США, а именно генеральное консульство в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке. В 2018 году работать перестали генеральное консульство в Сиэтле и резиденция генерального консула РФ.

Россия считает захват этих дипломатических объектов актом враждебности и настоятельно призывает США вернуть имущество, подчеркнул Дарчиев. В ближайшее время стороны намерены обсудить все детали возвращения конфискованной собственности.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков перечислил возможные вопросы для очередного раунда переговоров РФ и США.