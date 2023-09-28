«Портит все, к чему прикасается»: конгрессмен Маккарти раскритиковал президента Байдена

«Кажется, что Байден портит все, к чему прикасается. Он разрушил нашу границу, его субсидии на электромобили привели к забастовкам профсоюзов, его «байденомика» привела к рекордной инфляции», – написал конгрессмен в соцсетях.

Ранее Байден объявил Маккарти в нарушении договоренностей по принятию бюджета на следующий финансовый год. По его словам, республиканцы в Конгрессе специально затягивают процесс, чтобы устроить так называемый «шатдаун».

Если до 1 октября Конгресс не согласует хотя бы краткосрочный проект бюджета, то федеральное правительство по закону вынуждено будет приостановить свою работу.