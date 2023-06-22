Посещение Макроном саммита БРИКС может принести выгоду России

Присутствие французского лидера Эммануэля Макрона саммита БРИКС может принести выгоду России. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на китайское издание Sohu.

По мнению аналитиков, это своеобразный сигнал увеличивающейся популярности и значимости БРИКС в мире, таким образом, присутствие Макрона на нем может стать привлечением внимания к саммиту других стран, в том числе и западных.

Отмечается, что также это может привести к возобновлению диалога между Парижем и Москвой.

Добавляется, что приезд Макрона может создать поддержку идее многополярной модели мира.

Тем не менее, как считают эксперты, сам французский лидер может сомневаться в посещении саммита БРИКС из-за недружественности с Россией.