Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц столкнулся с открытым выражением гнева и недоверия во время своего визита в Магдебург, где он посетил место страшного теракта, произошедшего 20 декабря. Местные СМИ заявляют, что политика буквально освистали во время мероприятия памяти.

Поминальная служба по жертвам нападения на рождественском рынке, где автомобиль, управляемый 50-летним гражданином Саудовской Аравии, врезался в толпу, обернулась для политика публичным унижением. Вместо традиционной в таких случаях минуты молчания или слов поддержки, канцлера встретили свистом и резкими выкриками из собравшейся на улицах толпы.

Кадры, опубликованные немецкими СМИ, запечатлели, как люди скандируют: «Канцлер войны! Убирайся отсюда!». Эта реакция стала беспрецедентным публичным проявлением народного возмущения на фоне трагедии, унесшей жизни как минимум шести человек и травмировавшей более двухсот. Задержанный подозреваемый, по данным следствия, мотивировал свои действия «плохим обращением» с саудовскими беженцами в Германии, что придало трагедии острый политико-миграционный контекст и, судя по всему, стало катализатором народного негодования.

