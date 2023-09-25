Посла Болгарии вызвали в МИД России из-за выдворения священников РПЦ из Софии

Министерство иностранных дел России вызвало посла Болгарии из-за инцидента с выдворением священников Российской православной церкви (РПЦ). Об этом ведомство сообщило в понедельник, 25 сентября, на своих официальных ресурсах.

21 сентября иммиграционная службу Болгарии вызвала трех священников РПЦ. От них потребовали в течение 24 часов покинуть страну. Власти Болгарии нашли в нахождении священнослужителей на территории страны угрозу национальной безопасности. Власти уточнили, что отец Вассиан угрожает безопасности государства.

«Двадцать пятого сентября в МИД России был вызван посол Болгарии Атанас Крыстин, которому выражен решительный протест в связи с выдворением из Болгарии под надуманным предлогом, в кощунственной и оскорбительной манере настоятеля и двух служителей подворья Русской православной церкви в Софии», – следует из сообщения ведомства.

В российском МИДе действия властей Болгарии назвали провокацией и пообещали дать решительный ответ. В ведомстве подчеркнули, что такие шаги подрывают многолетние устоявшиеся связи между Россией и Болгарией.

Посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова, комментируя этот инцидент, сообщила, что священников до дома доставили в автозаках, чтобы оттуда они через Сербию отправились в Россию. Дипломат заявила, что болгарские власти «плюнули в лицо» российской церкви.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также высказалась об инциденте. По ее словам, высылка священников стала вопиющим недружественным актом со стороны властей Болгарии, который не поддается логическому объяснению.

В Софии расположена Церковь Святителя Николая Чудотворца, которая является подворьем РПЦ. Ее настоятель – высланный архимандрит Вассиан (Змеев).