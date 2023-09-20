Посла Украины в Польше вызывали в МИД республики

Министерство иностранных дел Польши вызвало посла Украины в Варшаве в связи с последними заявлением президента Украины Владимира Зеленского.

На сайте польского внешнеполитического ведомства в среду, 20 сентября, появилось сообщение о вызове посла Украины в Польше Василия Зварыча. Предлогом послужило высказывание Зеленского о блокаде поставок зерна в Европейский союз.

Во время своего выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН Зеленский обвинил страны, принявшие решение ограничить ввоз украинского зерна, в том, что они якобы помогают своими действиями России. Варшава, комментируя слова украинского лидера, посчитала их несправедливыми и напомнила о той помощи, которую Польша оказывает Киеву.

«20 сентября в срочном порядке в МИД был вызван посол Украины в Польше В. Зварыч, – говорится на сайте польского МИДа.

Отмечается, что заместитель главы дипломатического ведомства Павел Яблоньский передал украинскому послу «решительный протест польской стороны по отношению к формулировкам, которые были озвучены президентом Зеленским на ГА ООН».

Ранее Польша, невзирая на решение Европейской комиссии не продлевать запрет на ввоз зерна из Украины, в одностороннем порядке ограничила импорт продукции из соседнего государства. К Варшаве присоединились Венгрия и Словения.