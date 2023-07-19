Посланник папы Римского по Украине передал президенту США Байдену письмо от понтифика

Кардинал Маттео Дзуппи, исполняющий обязанности посланника папы Римского по конфликту на Украине, передал президенту США Байдену письмо на прошедшей накануне встрече. Об этом сообщается на сайте ватиканской печатной службы.

Там указано, что встреча длилась больше часа и проходила в благоприятной обстановке. Известно, что на ней стороны сошлись в готовности о поддержке Украины, в особенности «в отношении детей и более уязвимых людей». В Ватикане посчитали эту проблему сложной, а ее решение – необходимой для «продвижения путей мира».

Также отмечается, что Дзуппи отдельно «подчеркнул боль от страданий», учиненных конфликтом.

Недавно папа Римский заявлял, что в конфликте замешаны «имперские интересы» нескольких государств.